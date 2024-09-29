Katliam yasasına karşı sokağa çıktılar: 'Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin'

Yayınlanma: 29.09.2024 - 18:46

Güncelleme: 29.09.2024 - 19:05

Meclis’te tüm tepkilere karşın geçen ve kamuoyunda “Kanlı Yasa” olarak adlandırılan yasa değişikliğine ilişkin tartışmalar sürerken İstanbul başta olmak üzere bugün birçok ilde miting düzenlendi.

İstanbul Maltepe Miting Alanı’nda bir araya gelen hayvansever yurttaşlar burada, ‘Susma haykır katliama hayır’, ‘hayvan cinayetleri politiktir’, ‘Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin' sloganları attı.

‘HAYVANA ŞİDDET POLİTİKTİR’

Mitinge girişte kolluk kuvvetleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Yurttaşların miting alanına defter ve kalemle girilmesine izin verilmedi. Miting alanında toplanan yüzlerce yurttaş çeşitli dövizler taşıdı. Islıklarla sloganlar atıldı.

Mitinge birçok siyasi parti, dernek, kadın örgütleri ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, Yaşatacağız Platformu, Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütleri ve gazetemiz yazarı, hayvan özgürlüğü aktivisti Zülal Kalkandelen de destek verdi. Hayvana şiddetin politik olduğu vurgulanan mitingde şiddetin normalleştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

‘NE ETİK NE DE BİLİMSEL’

Mitingde Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi adına söz alan Eray Özgüner, “Yasa koyucular siz kim oluyorsunuz da sokakta bir avuç mama biraz sevgi isteyen hayvanların yaşamını tartışmaya açıyorsunuz. Anayasa mahkemesine hep birlikte sesleniyoruz. Can dostlarımıza ölüm kamplarını reva gören yasayı derhal geri çekin, iptal edin. Bu yasa ne etik ne de bilimseldir. Toplum değerlerimize de aykırıdır” ifadelerini kullandı.

‘KATLİAM YASASI BİZİM İÇİN HÜKÜMSÜZDÜR’

Mitinge destek veren Kalkandelen ise yasaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yurdun her yerinden hayvan katliamı haberleri gelirken, belediyelerin hayvan toplamaları ve zulmüne dair olaylar birbiri ardına duyulurken, Anayasa Mahkemesi katliam yasası ile ilgili kararı açıklamıyor. Bu durum hayvan nefretinin giderek yayıldığı bir ortamda şiddet olaylarının da artmasına yol açıyor. Yaşam hakkının gaspını kabul etmemiz mümkün değildir. Biz yaşarken yaşatmayı savunuyoruz. Hayvanları öldürmenin yolunu açan katliam yasası bizim için hükümsüzdür.”

‘İNSANA, HAYVANA ÖZGÜRLÜK’

Mitingde söz alan KESK İstanbul Dönem Sözcüsü Eren Ertin ise şu ifadeleri kullandı:

“Akla ve vicdana aykırı katliam yasası geri çektirilmelidir, geri çektireceğiz. İnsana hayvana, yeryüzüne özgürlük diyoruz”

‘DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ’

TİP Milletvekili Kadıgil ise şu konuşmayı yaptı:

“Bir avuç insan gibi görünüyoruz ama değiliz. Bizleri 20 yıldır ‘Eğer ki sen benim lafımdan bir adım ileri gidersen sizi cezaevine atarız’ anlayışına alıştırmaya çalışıyorlar. 3 kişi de kalsak sizlere ve zalimlere karşı durmaya devam edeceğiz. Direne direne kazanacağız.”

“HAYVANLARDAN ÜSTÜN DEĞİLSİNİZ”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ise şöyle konuştu:

“Bu yasa meclisten geçti şu an AYM’de. Hala bir ihtimal var AYM bu kararı iptal edebilir. Canlılar hayvanlar yaşayabilir. İnsanlar söz konusu yaşam ve eşitlik olduğunda haklar olduğunda hayvanlardan üstün değilsiniz. Erkekler kadınlardan üstün değilsiniz. Kendini üstün gören ırklar, türler, ezilen halklardan üstün değilsiniz. Hayvanları katledenler orada, kadınları, çocukları katledenler orada. Yaşatacak olan bizler ise buradayız. Asla yalnız yürümeyeceğiz.”