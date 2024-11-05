Bursa'da 'hırsızlık' sarmalı: 41 suç kaydı olan şüpheli, çaldığı bisikletle gelip motosiklet çaldı

Yayınlanma: 05.11.2024 - 09:54

Güncelleme: 05.11.2024 - 10:26

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde gezen K.E., (36) cadde üzerinde gördüğü bisikleti kendi bisikletiymiş gibi alıp kayıplara karıştı.

Şüpheli çaldığı bisikletle yine Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’ne giderek burada da park halinde bir motosiklet görünce, etrafı kolaçan etti. Bisikleti bırakıp motosikleti çalan şüpheli kayıplara karışırken, iki tekerlekli araç sahipleri ise hemen 112 Ekipleri'ne bilgi verdi.

İhbar üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüpheliyi yakalamak için yüzlerce güvenlik kamerası izleyen ekipler, şüphelinin 41 suç kaydı bulunan K.E., olduğunu tespit edince teknik ve fiziki takip başlattı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çok geçmeden yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan K.E., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.