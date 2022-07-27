Bursa’da ilk kez bir köpeğe kök hücre tedavisi uygulandı

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:04

Bursa’da 5 yaşındaki Şila isimli labrador cinsi köpek, 3 sene önce atopic dermatit (Nedeni belirli olmayan kaşıntı) hastalığına yakalandı. Sahipleri uzun süre tedavi ettirmek amacıyla birçok kliniğe başvursa da, Şila’nın derdine derman bulunamadı ve uyutulması tavsiyesinde bulunuldu. Şila ve sahipleri, çareyi Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde buldu.

Hastalığı nedeniyle son derece bitkin, tüyleri dökülmüş ve kaşıntıdan duramayan Şila’ya, Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nin veteriner hekimleri Dr. Güney Kaya ve Dr. Ayşe Yazıcı, eğitimini aldıkları kök hücre tedavisini uygulamaya karar verdi. Bursa’da ilk kez Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde uygulanan kök hücre tedavisi ile Şila, yaşama tutundu.

Yaklaşık bir buçuk ay süren tedavi sürecinde Şila’dan cerrahi yolla alınan yağ dokusu, laboratuar ortamında 3-4 hafta üretilerek, tekrar köpeğe geri verildi. İlk dozun ardından tedaviye hızlı bir şekilde olumlu yanıt veren Şila, yüzde 90 sağlığına kavuştu. Sağlıklı günlerine geri dönen Şila’ya, Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde ikinci doz kök hücre nakli de yapıldı.

Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde görevli veteriner hekim Güney Kaya, Şila’nın tedavi aşamasını anlattı. Kaya, “Şila’ya atopic dermatit denilen bir rahatsızlık teşhisi koyduk. Yaklaşık 3 yıldır Bursa’da çeşitli kliniklere başvurulmuş ve bir sonuç alınamamıştı. Köpeğin sahibi de bizim merkezimize bırakmak istedi. Diğer kliniklerde uyutulması tavsiye edilmiş. Son çare olarak bize gelince bizde kök hücre tedavisini uygulamaya karar verdik. Şila’nın sahibi de bu tedavinin denenmesini istedi. Cerrahi uzmanımız veteriner hekim Ayşe Yazıcı ile beraber kök hücre eğitimi aldık. Bizler Bursa’da bunun lisanslı kullanıcılarıyız. Köpek için başvurumuzu yaptık ve ilgili laboratuardan onay geldi” dedi. “Köpekten cerrahi yolla alınan yağ dokusu, laboratuar ortamında 3-4 hafta üretilerek, tekrar köpeğe geri verildi” diyerek sözlerini sürdüren Kaya, “Köpeğin tedavisinde büyük aşama kaydettik. İkinci doz uygulamasında tüylerinin yüzde 90’ı geriye geldi. Kaşıntı şikayetleri büyük oranda azaldı. Şu an sağlığı geri geldi ve bu bizim için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Köpeği geri kazandık, bizler ve sahibi çok mutlu oldu. Tabii, hastalığın ve kök hücre uygulamasının önemli bir boyutu var. Kök hücre uygulaması hastalık teşhis edildikten sonra normal tedavi seçenekleri çare vermiyorsa denenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Kök hücresi uygulaması olarak Nilüfer Belediyesi çatısı altında ilk kez böyle bir şeye imza attıklarının altını çizen veteriner hekim Güney Kaya, kendileri içinde önemli bir kilometre taşı olduğuna dikkat çekti. Kaya, Bursa’da diğer veterinerlerin sonuç alamadığı noktalarda danışmanlık açısından yardım edeceklerini ifade etti.