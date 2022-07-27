Bursa'da bir kafede 'husumet' kavgası: 1 yaralı

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Bursa'da aralarında husumet bulunan iki kişi kafede karşılaşınca çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kafede panik ve korkuya neden olan silahlı kavganın ardından otomobiline binerek kaçmaya çalışan İsmail Tongadur, husumetlisinin açtığı ateş sonucu başından vurularak ağır yaralandı.

DHA
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:28

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Üçoluk Caddesi’nde, 26 Temmuz Salı gecesi saat 23.30 sıralarında İsmail Tongadur, gittiği kafede daha önceden aralarında husumet bulunan ve ismi öğrenilemeyen kişi ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

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