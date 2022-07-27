Bursa'da bir kafede 'husumet' kavgası: 1 yaralı

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:28

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Üçoluk Caddesi’nde, 26 Temmuz Salı gecesi saat 23.30 sıralarında İsmail Tongadur, gittiği kafede daha önceden aralarında husumet bulunan ve ismi öğrenilemeyen kişi ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

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