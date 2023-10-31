Bursa'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 31.10.2023 - 13:43

Güncelleme: 31.10.2023 - 13:43

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi Demirciyolu Caddesi'ndeki bir fabrikada elektrik panosunu tamir etmek isteyen Ayhan Özcan (43) panoyu tamir ettiği sırada akıma kapıldı.

Özcan’ın yerde hareketsiz yattığını gören çalışanlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonrası Özcan’ın, olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Özcan’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin bulunması için Bursa Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.