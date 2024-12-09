Bursa'da kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini katledip, intihar etti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Fehmi Karan adındaki erkek, boşanma aşamasındaki eşi Serpil Karan’ı silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Bursa'da kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini katledip, intihar etti
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DHA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 21:17

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde inşaat işçisi Fehmi Karan, bir süredir kadın sığınma evinde kaldıktan sonra buradan ayrılan eşi Serpil Karan’ı otomobiliyle ıssız bir araziye götürdü. Burada başlayan tartışma sırasında, 4 çocuğunun annesi olan Serpil Karan’ı ruhsatsız tabancayla vurarak öldüren Fehmi Karan, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Çevredekilerin duyduğu silah sesleri üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede her ikisinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından çiftin cenazeleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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