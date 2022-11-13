Bursa'da kadın cinayeti: Nazlı Meral, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 36 yaşında Nazlı Meral, yakınları tarafından evinin yatak odasında vücudunun 3 yerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu.
Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Damla Sokak'ta meydana geldi. Nazlı Meral'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip, kadının oturduğu Damla Sokak'taki evine gitti.
Eve giren yakınları, Nazlı Meral'i yatak odasında kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede bıçaklandığı belirlenen Nazlı Meral'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Nazlı Meral'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Nazlı Meral'in yakınları arasında sokakta arbede yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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