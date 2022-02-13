Bursa'da kadın cinayeti: Polis memuru Bilal Ağır, eşi Yasemin Ağır'ı katletti
Bursa'da, Yasemin Ağır, (45) boşanma aşamasında olduğu polis memuru Bilal Ağır (52) tarafından öldürüldü.
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Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru Bilal Ağır, Akademi Caddesi üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Ağır'ı gördü. Otomobilin içerisinde bir de erkek olduğunu fark eden Bilal Ağır, aracın önünü kesti.
Polis memuru önce eşi Yasemin Ağır'ı, ardından da Yahya A.'yı otomobilden indirip, darbetmeye başladı. Öfkesi dinmeyen polis memuru, belinden çıkardığı tabancayla, önce eşine ardından da Yahya A.'ya kurşun yağdırdı. Sırtından vurulan Yasemin Ağır ile bacağından, karnından ve başından vurulan Yahya A. kanlar içerisinde yığıldı.
Ağır'ın açtığı ateş sonucu yerden seken kurşunlardan biri de o sırada yoldan geçmekte olan Şeyma Ü.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yasemin Ağır, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yahya A.'nın ise durumunun ağır olduğu, Şeyma Ü.'nün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Silah seslerini çevredeki görevli polis ekipleri, kısa sürede bölgeye gelerek olaya müdahale etti. Polis ekiplerine direnen Ağır, kısa sürede etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Boşanma aşamasındaki çiftin 1 çocukları olduğu öğrenildi.
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