Bursa'da kadın cinayeti... Telefonunu vermediği için öldürdü!

Bursa'da 3 çocuk annesi Petek Akçağır'ı (20) göğsünden ve boynundan bıçaklayarak öldüren Yılmaz Akçağır (24) ifadesinde, "Beni aldattığını düşündüm" dedi.

DHA
Yayınlanma: 12.01.2024 - 15:58
Bursa'da kadın cinayeti... Telefonunu vermediği için öldürdü!
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Olay dün saat 16.30 sıralarında, Yılmazlar Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Yılmaz Akçağır, kendisini aldattığını öne sürdüğü 5 yıllık eşi Petek Akçağır'ın cep telefonuna bakmak istedi.

Petek Akçağır'ın bu talebe olumsuz cevap vermesi üzerine tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Yılmaz Akçağır, mutfaktan aldığı bıçakla eşini, boynundan ve göğsünden bıçaklayıp kaçtı. Petek Akçağır ile çocuklarının çığlıklarını duyan komşuları, kadını evin salonunda kanlar içinde yatarken buldu.

Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Petek Akçağır'ın öldüğü belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, inceleme yaptı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Yılmaz Akçağır'ın yakalanması için çalışma başlatan ekipler bölgeye takviye istedi. Mahalleye giriş ve çıkışlarda kontrolleri artıran polis ekipleri, Akçağır'ı olay yerinden 400 metre uzaklıkta bir sokakta kaçarken yakalayıp gözaltına aldı. Petek Akçağır'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Petek Akçağır'ın cenazesi Gemlik ilçesinde toprağa verildi.

"BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜM"

Öte yandan cinayeti itiraf eden şüpheli Yılmaz Akçağır'ın, polisteki ifadesinde, "Beni aldattığını düşündüm, telefonuna bakmak istedim. Telefonunu vermeyince de bıçakladım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz Akçağır çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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