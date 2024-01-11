İş arkadaşını bıçakla yaralayıp, uçurumdan atmıştı: Cezası belli oldu!

Bolu'nun Göynük ilçesinde iş arkadaşını uçurumdan atarak bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa iki ayrı suçtan toplam 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

AA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 12:17
İş arkadaşını bıçakla yaralayıp, uçurumdan atmıştı: Cezası belli oldu!
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Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.F.B. (42), mağdur Ö.D. (42) ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, son sözleri sorulan sanık M.F.B., Ö.D.'nin eşine karşı davranışları nedeniyle eylemi gerçekleştirdiğini anlatarak, "Keşke karakola gidip şikayetçi olsaydım. Böyle bir suçtan karşınıza çıkmazdım" savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten ve tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl 2 ay, "yağma" suçundan ise 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Bolu'nun Göynük ilçesinde 5 Eylül 2023'te Ö.D.'den haber alamayan yakınları polise başvurmuştu. Başlatılan çalışmalar sonucu Ö.D. ekiplerce uçurumda bıçakla yaralanmış halde bulunmuştu.

Ö.D.'nin verdiği ifade kapsamında gözaltına alınan M.F.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.


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