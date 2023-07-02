Bursa’da kadın ve erkeklerin birlikte eğlenmesine muhtarlıktan yasak: Kadınlara 2 saat süre verildi!

Yayınlanma: 02.07.2023 - 19:32

Güncelleme: 02.07.2023 - 19:32

Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı köylerden olan Karaağız Mahallesi Muhtarlığı ve Karaağız Yardımlaşma Derneği, kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesini yasaklayan karara imza attı. Köyde düğün, kına ve asker uğurlama eğlencesinde, kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesi, ‘dinen uygun değil’ denilerek muhtarlık ve köy derneğinin imzasıyla yasaklandığı iddia edildi.

KADINLARA 2 SAATLİK EĞLENME SÜRESİ

Cumhuriyet, söz konusu iddiaların odağındaki Karaağız Mahallesi muhtarına ulaştı. Muhtar Arif Yılmaz, “Düğünlerde ve kınalarda yabancı yerlerden gelen insanlar olduğu için kadınlar rahatsız oluyor. Buna engel olabilmek için köy heyetiyle birlikte böyle bir karar aldık. Düğünlerde yalnızca kadınların eğlenmesi için 2 saatlik bir süre ayrılacak” dedi.

'KADINLAR RAHATSIZ OLDU, O YÜZDEN BU KARARI ALDIK'

Dilekçede yer alan ‘dinen uygun değildir’ kısmına ilişkin de konuşan Yılmaz, “Ben dinen eşimin ve kızımın yabancı erkeklerle aynı yerde oyun oynamasını uygun görmüyorum. Kadınların rahatsız olduğu birçok olay yaşadık. Bu nedenle böyle bir karar aldık” diye konuştu.