Bursa'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarptı: 6 yaralı

Yayınlanma: 14.09.2024 - 10:22

Güncelleme: 14.09.2024 - 10:22

Feci kaza, Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi Çamlık Bulvarı’ndan meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Rasim Ş. idaresindeki 16 SLH 99 plakalı aracıyla seyir halindeyken, karşı yönden gelen Aydın Ali K. idaresindeki 16 LJ 36 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Rasim Ş.’nin aracında bulunan Ömer Ş., Semavi Ş., Cihan Ş. ile Aydın Ali K.’nin aracın da bulunan İsa K., yaralandı. Toplamda 6 kişinin yaralandığı kazada can pazarı yaşanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan yaralılar Bursa Şehir Hastanesi ve bölgedeki en yakın hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.