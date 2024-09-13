Tam da mevsimi gelmişken lezzetli Bursa kestanesi ile ‘ev yapımı kestane şekeri’ tarifi

Yayınlanma: 13.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.09.2024 - 11:38

Kestane şekeri, Türkiye’nin özellikle Marmara Bölgesi'nde sıkça tüketilen bir tatlıdır ve Bursa ile özdeşleşmiştir. Kışın soğuk günlerinde sıcak çay eşliğinde ya da özel günlerde ikram edilen bu lezzet, özenle hazırlanan kestanelerin şekerle buluşmasıyla ortaya çıkar. Kestanenin doğal aroması ve hafif şekeri ile tatlı severlerin favorileri arasında yer alan kestane şekeri, yapımı zahmetli gibi görünse de birkaç adımda evde kolayca hazırlanabilir. İşte, meşhur kestane şekeri tarifinin sırrı!

MALZEMELER

1 kg kestane

1.5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

Yarım limonun suyu

HAZIRLANIŞI

1 Kestanelerin hazırlanması

Kestanelerin kabuklarına bıçakla yatay çizikler atın. Bir tencereye su koyup kestaneleri ekleyin ve kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra kestaneleri 15-20 dakika haşlayın. Ardından, kestaneleri sudan çıkarıp kabuklarını soyun. Kestanelerin dağılmamasına dikkat edin.

2 Şerbetin hazırlanması

Bir tencereye iki su bardağı suyu ve şekeri ekleyin. Şeker tamamen eriyene kadar kısık ateşte karıştırın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra limon suyu ve vanilya özütünü ekleyin. 5-10 dakika daha kısık ateşte kaynatın.

3 Kestanelerin Şerbetle Buluşması

Soyulmuş kestaneleri şerbete ekleyin ve kısık ateşte 1 saat pişirin. Kestanelerin şerbeti tamamen çektiğinden emin olun.

4 Dinlendirme

Pişen kestaneleri dikkatlice şerbetten çıkarın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Ardından buzdolabında da 5 saat daha dinlendirin. Kestane şekerlerini bir gece boyunca dinlendirirseniz lezzetleri daha yoğun olacaktır.

5 Servis

Kestane şekerlerini kapalı bir kapta buzdolabında saklayabilirsiniz. Soğuk ya da oda sıcaklığında servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.