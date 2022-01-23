Bursa'da kar altında ucuz ekmek kuyruğu

23 Ocak 2022 Pazar, 15:20

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından, Bursa'da karlı havaya rağmen oluşan ucuz ekmek kuyruğunun görüntülerini paylaştı. Yurttaşların, ucuz ekmekten alabilmek için kar altında ekmek büfesi önünde kuyruğa girdiği görüntülere CHP'li vekil tepki gösterdi.

Özkan'ın, "Türkiye bu tabloyu hak etmiyor. Hemen seçim, erken seçim!" ifadelerine yer verdiği paylaşımı şu şekilde:

"Afganistan'a yardım kampanyası başlatan Erdoğan'ın yönettiği ülkede durum bu. İnsanlar kara kışa rağmen ucuz ekmek kuyruğunda. Türkiye, bu tabloyu hak etmiyor. Hemen seçim, erken seçim!"