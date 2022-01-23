Bursa'da kar altında ucuz ekmek kuyruğu
Bursa'da karlı havaya rağmen uzayan ucuz ekmek kuyruğuna, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medyadan tepki gösterdi.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından, Bursa'da karlı havaya rağmen oluşan ucuz ekmek kuyruğunun görüntülerini paylaştı. Yurttaşların, ucuz ekmekten alabilmek için kar altında ekmek büfesi önünde kuyruğa girdiği görüntülere CHP'li vekil tepki gösterdi.
Özkan'ın, "Türkiye bu tabloyu hak etmiyor. Hemen seçim, erken seçim!" ifadelerine yer verdiği paylaşımı şu şekilde:
"Afganistan'a yardım kampanyası başlatan Erdoğan'ın yönettiği ülkede durum bu. İnsanlar kara kışa rağmen ucuz ekmek kuyruğunda. Türkiye, bu tabloyu hak etmiyor. Hemen seçim, erken seçim!"
Afganistan'a yardım kampanyası başlatan Erdoğan'ın yönettiği ülkede durum bu. İnsanlar kara kışa rağmen ucuz ekmek kuyruğunda. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor. Hemen seçim, erken seçim! pic.twitter.com/1Vo2dFB3Pm— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) January 23, 2022
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