Bursa'da kıraathaneyi kurşunlayıp, kayıplara karıştılar!

Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:28

Güncelleme: 07.05.2025 - 10:07

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Siteler Mahallesi Kanuni Caddesi üzerinde saat 05.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli şahıs, cadde üzerinde bulunan kıraathanenin önüne gelerek 4 el ateş etti. Yaşanan olay sonrası geldiği motosiklet ile hızla olay yerinden uzaklaşan şüpheli kayıplara karıştı.

Silah seslerini duyan yurttaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadeleri sonrası çevrede bulunan güvenlik kameraları mercek altına alındı. Şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.