Saldırı kamerada: Yeni devraldığı kıraathane kurşunlandı

Bursa'da V.O.'nun (30) yeni devraldığı kıraathane, yaya olarak gelen kişi tarafından tabancayla kurşunlandı.

Saldırı kamerada: Yeni devraldığı kıraathane kurşunlandı
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DHA
Yayınlanma: 13.04.2025 - 13:04

Olay, saat 02.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Huzur Caddesi'nde meydana geldi. Yeni devraldığı işyerini açmak üzere giden V.O., camlarında kurşun delikleri ve yerlerde boş kovanlar olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kıraathanede inceleme yaparken, olay anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bölgeye gelen kişinin bir süre oyalandığı ardından ara sokakta silahını çıkardığı ve işyerinin önüne gelerek ateş ettiği görüydü.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #Bursa #kıraathane #tabanca

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