Saldırı kamerada: Yeni devraldığı kıraathane kurşunlandı
Bursa'da V.O.'nun (30) yeni devraldığı kıraathane, yaya olarak gelen kişi tarafından tabancayla kurşunlandı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Huzur Caddesi'nde meydana geldi. Yeni devraldığı işyerini açmak üzere giden V.O., camlarında kurşun delikleri ve yerlerde boş kovanlar olduğunu fark etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kıraathanede inceleme yaparken, olay anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, bölgeye gelen kişinin bir süre oyalandığı ardından ara sokakta silahını çıkardığı ve işyerinin önüne gelerek ateş ettiği görüydü.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: #Bursa #kıraathane #tabanca
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahir Polat için yeni karar!
- 'Bir an önce Beşiktaş'tan gönderin'
- Müdür velileri sendikadan kaçırdı!
- CHP MYK üyeleri belli oldu
- 'Trump 'Erdoğan'ı severim' dedikten sonra...'
- AKP'li isimden kadın başkana çirkin sözler!
- 'Milletin malına mülküne çökenler...'
- O işletme mühürlendi
- Silivri'ye gece yarısı operasyonu!
- Özgür Özel'den miting çağrısı!