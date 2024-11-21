Bursa'da komşu dehşeti... Arabasını parçaladı!

Yayınlanma: 21.11.2024 - 07:51

Güncelleme: 21.11.2024 - 07:51

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Musababa Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında komşu dehşeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Narlı Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanda oturan E.P. (28) ile C.B. (50) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından C.B. evine dönerken, E.P. yanına aldığı sopayla C.B.'a ait sokak üzerinde park halinde olan hafif ticari aracın farını, camını ve aynasını kırdı.

YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI!

E.P. olay yerinden kaçarken, aracını parçalanmış halde gören C.B., polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri C.B.'nin ifadesini almak üzere polis merkezine götürürken, kaçan E.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.