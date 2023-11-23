Ankara'da komşu dehşeti... Gürültü gerekçesiyle bütün aileyi katletti!

72 yaşındaki T.Ü., üst katta oturan ailenin çocuklarının gürültü yaptığı gerekçesiyle çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle katliam yaptı. Saçmaların isabet ettiği evde oturan aileden 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 23.11.2023 - 08:53
Ankara'da komşu dehşeti... Gürültü gerekçesiyle bütün aileyi katletti!
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Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Papatya Sokak'ta saat 23.45 sıralarında dehşet anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Kader Apartmanı'nda tek başına oturan T.Ü. (72), bir süredir çocuklarının gürültü yaptığı gerekçesiyle tartıştıkları öğrenilen üst kat komşularının evine giderek, yine gürültü yüzünden şikâyette bulundu.

ÖLENLERDEN İKİSİ ÇOCUK!

Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından T.Ü., evinden aldığı pompalı tüfekle ailenin üzerine art arda ateş açarak katliam yaptı. Saçmaların isabet ettiği aileden babaanne B.T. (71), baba H.T. (41), anne S.T. (40) ve çocukları M.T. (13) ile C.T. (11) kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silah sesleri bina sakinlerini endişelendirirken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalede B.T., H.T., M.T. ve C.T.'nin hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralan S.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.T., doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheli T.Ü. ise, adrese giden Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olayda kullandığı tüfekle birlikte binanın merdivenlerine otururken bulundu. Katliam şüphelisinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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