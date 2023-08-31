Bursa'da korkunç cinayet! Eşini öldüren adama meydan dayağı: Pişmandın neden yaptın?
Bursa'da tartıştığı eşi Leyla K.'yi 3 yerinden bıçaklayarak öldüren H.K., çevredekiler ve polis tarafından etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınırken 'pişman olduğunu' söyleyen katile bir yurttaş, "Pişman olacaktın neden yaptın" diyerek tepki gösterdi.
Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu Caddesi Balat Girişi yakınlarında meydana geldi.
Aracıyla Mudanya yönünden Bursa şehir merkezi istikametine giden H.K. (55), aralarında problem olduğu belirtilen eşi Leyla K. (45) ile otomobilde ilerlerken tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonrası araçtan inen Leyla K., hızla koşmaya başladı. H.K. da bıçakla araçtan inerek yol kenarında yakaladığı eşini 3 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin müdahalesiyle polis tarafından etkisiz hale getirilen koca gözaltına alındı. Eşi Leyla K. ise tedavi için kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
H.K. pişmanlığını dile getirirken, bölgedeki görgü tanıkları, "Pişman olacaktın neden yaptın" diye tepki gösterdi.
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