Bursa'da korkutan yangın!
Bursa'nın İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi tarihi İshakpaşa Camii yanındaki dükkanlardan birinde yangın çıktı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi'nde bulunan tarihi dükkanlar arasındaki işyerinde saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören yurttaşlar durumu İnegöl İtfaiyesi'ne haber verdi.
Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, yangının diğer işyerlerine sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf edildi.
Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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