Bursa’da tekstil fabrikasında yangın

03 Ocak 2023 Salı, 22:34

Erdoğanköy Mahallesi'nde naylon iplik üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.