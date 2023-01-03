Bursa’da tekstil fabrikasında yangın
Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Erdoğanköy Mahallesi'nde naylon iplik üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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