Kastamonu'da sunta fabrikasında korkutan yangın!

05 Ocak 2023 Perşembe, 12:37

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Suluca köyü Akçakavak Mahallesi mevkiinde bulunan sunta ve kontrplak üretimi yapan fabrikada üretim ve stok sahası içinde bulunan talaş silosunda belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören fabrika yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başattı. 4 söndürme aracı ve 1 su tankeri ile yangın müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



