Bursa’da korkutan yangın

Bursa’nın Karacabey ilçesinde otluk alanda çıkan yangın korkuttu.

İHA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 16:30
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


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