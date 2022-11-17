Bursa'da korkutan yangın, tarlalara sıçradı: Müdahale sürüyor
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde arazide çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyüp tarlalara sıçradı. Yangına, çok sayıda ekibin müdahalesi sürüyor.
Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde öğle saatlerinde boş arazide yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede tarlalar ve çalılıklara sıçradı. Kullanılmayan barakaların da bulunduğu alandaki yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Dumanların çevre semtlerden görüldüğü yangın için bölgeye itfaiye araçları ile Orman Bölge Müdürlüğü’nden araçlar takviye olarak gönderildi.
Yaklaşık 10 itfaiye aracı ve su tankerleriyle müdahale edilen alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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