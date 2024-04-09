Bursa'da korkutan yangın... İş merkezinin çatısından alevler yükseldi!

Bursa'da gece saatlerinde özel bir eğitim kurumunun bulunduğu iş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 09.04.2024 - 08:45
Bursa'da korkutan yangın... İş merkezinin çatısından alevler yükseldi!
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Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Barış Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde bulunan özel bir eğitim kurumunun bulunduğu iş merkezinin çatısında saat 22.00 sıralarında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunurken, polis ekipleri ise çevre güvenliği aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınarak, söndürüldü. 

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


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