Tokat’ta ev yangını

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İHA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 20:06
Tokat’ta ev yangını
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Tokat’ın Erbaa ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Ağcaalan köyünde B.T’ye ait evde yangın çıktı. Sobadan çıktığı düşünülen yangında alevler kısa sürede eve yayıldı. İhbar üzerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin çalışması sonucu çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


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