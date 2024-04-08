Tokat’ta ev yangını
Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Tokat’ın Erbaa ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Ağcaalan köyünde B.T’ye ait evde yangın çıktı. Sobadan çıktığı düşünülen yangında alevler kısa sürede eve yayıldı. İhbar üzerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın ekiplerin çalışması sonucu çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Galatasaraylı taraftarlardan flaş Ali Koç tezahüratı
- Tutulma öncesi evcil hayvan sahiplerine uyarı!
- YSK'den Hatay, Ardahan ve Iğdır kararı
- Türkiye'den görülecek mi?
- 'Dik durmaya devam edeceğiz'
- Fenerbahçe sahadan çekildi!
- İYİ Parti'de dört aday birden!
- 'İlk arsam' nerede
- Ünlü ilaç şirketi konkordato talep etti
- İşte TFF'nin maçla ilgili vereceği kararlar...