Balat'ta tarihi hamamda yangın!
Fatih Balat'ta bulunan tarihi Tahta Minare Hamamı'nda yangın çıktı.
Yangın, saat 22.00 sıralarında, Balat Vodina Caddesi'nde bulunan tarihi Tahta Minare Hamamı'nda çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken çevredeki yurttaşlar da yangın söndürme çalışmalarına yardım etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tutulma öncesi evcil hayvan sahiplerine uyarı!
- YSK'den Hatay, Ardahan ve Iğdır kararı
- Erdoğan'dan 'Hatay' açıklaması
- Eski başkan yeni başkana çiçek fırlatıp küfretti!
- Türkiye'den görülecek mi?
- 'İlk arsam' nerede
- Ünlü ilaç şirketi konkordato talep etti
- İYİ Parti'de dört aday birden!
- İngiltere'de Türk doktor skandalı!
- 'Seçim sonucunu değiştirecek sayıda...'