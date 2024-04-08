Balat'ta tarihi hamamda yangın!

Fatih Balat'ta bulunan tarihi Tahta Minare Hamamı'nda yangın çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 23:24
Balat'ta tarihi hamamda yangın!
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Yangın, saat 22.00 sıralarında, Balat Vodina Caddesi'nde bulunan tarihi Tahta Minare Hamamı'nda çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken çevredeki yurttaşlar da yangın söndürme çalışmalarına yardım etti.


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