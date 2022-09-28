Bursa'da lodos etkili oldu: Ağaç 3 aracın üstüne devrildi

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle devrilen bir ağaç 3 araca zarar verdi.

DHA
28 Eylül 2022 Çarşamba, 08:40
Bursa'da lodos etkili oldu: Ağaç 3 aracın üstüne devrildi
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Alınan bilgiye göre, Duaçınarı Mahallesi 1. Kuyu Sokak'ta rüzgar dolayısıyla bir ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi.

Ağacın altında kalan 2 otomobil ve bir ticari araç hasar gördü.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından, belediye görevlileri ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.


Bursa Lodos Fırtına

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