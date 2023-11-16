Video çekmek isterken canından oluyordu... Elektrik teli bomba gibi patladı

Bursa’da bir sokaktaki elektrik teli kıvılcım çıkarmaya başladı. Arızayı ve patlamaları gören bir kadın ise o anları cep telefonuyla kayda alırken, kopan kablo kadının bulunduğu yere düştü. Refleksle olay yerinden kaçan kadın büyük tehlike atlattı.

İHA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 09:04
Video çekmek isterken canından oluyordu... Elektrik teli bomba gibi patladı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Namıkkemal Mahallesi’nde sokak lambalarının bulunduğu yerde arıza yapan elektrik kablosu bomba gibi arka arkaya patlamaya başladı.

O anları sosyal medyada paylaşmak için telefonuyla kayıt almak isteyen bir kadın ise sokak lambasının altına geçti. Bu esnada ısınan kablo bir anda koparak kadının üzerine doğru düşmeye başladı.

Kadının hızlı refleksi faciayı önlerken, o anlar kameraya yansıdı.


Bursa video elektrik

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