Video çekmek isterken canından oluyordu... Elektrik teli bomba gibi patladı

Yayınlanma: 16.11.2023 - 09:04

Güncelleme: 16.11.2023 - 09:24

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Namıkkemal Mahallesi’nde sokak lambalarının bulunduğu yerde arıza yapan elektrik kablosu bomba gibi arka arkaya patlamaya başladı.

O anları sosyal medyada paylaşmak için telefonuyla kayıt almak isteyen bir kadın ise sokak lambasının altına geçti. Bu esnada ısınan kablo bir anda koparak kadının üzerine doğru düşmeye başladı.

Kadının hızlı refleksi faciayı önlerken, o anlar kameraya yansıdı.