Bursa'da 'medikal malzeme' operasyonu!

Bursa'daki bir hastaneye ameliyatlar için alınan medikal malzemeleri kullanılmış gibi göstererek başkalarına sattıkları öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 18:27
Bursa'da 'medikal malzeme' operasyonu!
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, hastaneye ameliyatlar için temin edilen bazı medikal malzemelerin, belgeler üzerinde kullanılmış gibi gösterilip bu ürünler satılarak kurumun zarara uğratıldığı bilgisine ulaştı.

Araştırmaların ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bu yolla haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen görevliler C.I. (38), D.B. (43), A.H.A. (40) ve C.G. (38) gözaltına alındı.

Belirlenen adreste yapılan aramalarda ise hastaneye ait olduğu tespit edilen 20 milyon lira değerinde tıbbi ürünler ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.B, A.H.A. ve C.I. "zimmet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı, C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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