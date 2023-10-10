Antalya'da 'medikal malzeme' operasyonu: 25 kişi yakalandı

Yayınlanma: 10.10.2023 - 17:06

Güncelleme: 10.10.2023 - 17:07

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Rüşvet” suçlarına yönelik operasyon başlattı.

Operasyon çerçevesinde medikal firma sahipleri ve çalışanları tarafından medikal malzeme temini için kamu hastanesinde görevli doktorlarla irtibatlı olarak rapor çıkarttıkları, hastanede bu işlemleri yapan doktorlar ve tıbbi sekreterler ile menfaat ilişkisi içerisinde oldukları, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bahse konu medikal ürünlerin ödemelerini tahsil ederek yurttaşları dolandırdıkları, ayrıca kamu zararı oluşturdukları tespit edilen 25 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.