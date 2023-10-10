Antalya'da 'medikal malzeme' operasyonu: 25 kişi yakalandı
Antalya’da medikal firma sahipleri ve çalışanları tarafından medikal malzeme temini için kamu hastanelerinde görevli doktorlar ve tıbbi sekreterle ile menfaat ilişkisinde oldukları ve rapor çıkartıp SGK’den da bahse konu medikal ürünlerin ödemelerini tahsil ederek yurttaşları dolandırarak kamu zararı oluşturan 25 şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Rüşvet” suçlarına yönelik operasyon başlattı.
Operasyon çerçevesinde medikal firma sahipleri ve çalışanları tarafından medikal malzeme temini için kamu hastanesinde görevli doktorlarla irtibatlı olarak rapor çıkarttıkları, hastanede bu işlemleri yapan doktorlar ve tıbbi sekreterler ile menfaat ilişkisi içerisinde oldukları, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bahse konu medikal ürünlerin ödemelerini tahsil ederek yurttaşları dolandırdıkları, ayrıca kamu zararı oluşturdukları tespit edilen 25 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hamas'ın verdiği süre doldu
- Merakla beklenen açıklama yapıldı
- Yardım paraları bakın nereye harcandı
- Nur Sürer Farah Zeynep Abdullah’a ateş püskürdü!
- Şimşek'ten emekli zammı açıklaması
- Cem Küçük'ten Erdoğan'ı kızdıracak 5 bin lira açıklaması
- Bahçeli ve Erdoğan’a 3 soru yöneltti!
- Gazze'ye yoğun bombardıman
- 'Görüntüleri yayınlayacağız'
- Yurttaşa 'dönün' çağrısı