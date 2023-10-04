Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın paniği!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiyeciler tarafından 1 saatte söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 15:50
Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın paniği!
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İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu yanında faaliyet gösteren tek katlı mobilya imalathanesinde, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler çatıyı sararken, ihbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İmalathanede çalışanlar tahliye edilirken, yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Mobilya imalathanesinde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.


Bursa

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