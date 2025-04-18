Bursa'da ocakta unutulan yemek yangın çıkardı!
Mudanya ilçesinde bir apartman dairesinde ocakta unutulan yemek yangına neden oldu. Dumandan etkilenen 4 bina sakini ve dairede yaşayan yurttaş, ayakta tedavi edildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan Mehmet A. (75), yemeğini ocakta unuttu.
Bir süre sonra ocaktan çıkan alevler evin doğalgaz tesisatına sıçradı ve patlamaya neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Dumandan etkilenen 4 bina sakini ve Mehmet A. sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Yangında apartman dairesinde hasar oluştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Geldikleri gibi gidiyorlar!
- Berkay Gezgin'den yandaş Cem Küçük'e suç duyurusu
- Yattığı hastanenin karşısına pankart asıldı
- İmamoğlu AKP'nin 'Kanal İstanbul' planını ifşa etti
- 'Ne kadar korktuğunuzu tescillemiş oldu'
- Özel, Silivri'den Numan Kurtulmuş'a seslendi!
- MHP'li Büyükataman'dan Özel'e yanıt!
- Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
- Yeniden AKP'nin iktidara geldiği seviyede!
- Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı