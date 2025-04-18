Bursa'da ocakta unutulan yemek yangın çıkardı!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 08:37

Güncelleme: 18.04.2025 - 08:37

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan Mehmet A. (75), yemeğini ocakta unuttu.

Bir süre sonra ocaktan çıkan alevler evin doğalgaz tesisatına sıçradı ve patlamaya neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 4 bina sakini ve Mehmet A. sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Yangında apartman dairesinde hasar oluştu.