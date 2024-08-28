Bursa'da orman yangını: 12 saatte kontrol altına alındı
Bursa’nın İznik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 12 saat sonra kontrol altına alındı.
Bursa’nın İznik ilçesi Tacir Mahallesi ile Mecidiyeköy Mahallesi arasındaki çam ormanlarında saat 16.00 sıralarında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
12 saati aşkın süredir yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almayı başardı.
Yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri ile toplamda 85 araç 302 personel müdahalede bulundu.
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