Metris cezaevinde yangın: ‘Mahkumlar isyan çıkardı’ iddiası!
İstanbul'da bulunan Metris Cezaevi'ne akşam saatlerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Cezaevinde kötü koşullarda tutulan mahkumların isyan çıkardığı ve yatakları ateşe verdiği iddia ediliyor.
İstanbul'daki Metris Cezaevi'nde yangın paniği yaşandı. Cezaevinin bulunduğu bölgeye birçok itfaiye ekibi sevk edildi.
Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği cezaevinde mahkumların kötü koşullardan dolayı saat 22.00 sıralarında isyan çıkardığı ve yatakları ateşe verdiği iddia ediliyor.
Konuya ilişkin Halk TV'ye açıklamalarda bulunan Adil Yaşam Derneği Başkanı Muhammed Haluk Çavuşoğlu, cezaevinde mahkumların 10 kişilik koğuşlarda 50 kişi kaldığını, mescitin dahi koğuşa çevrildiğini söyledi.
Çavuşoğlu, ailelerin cezaevinde tutulan yakınlarının hayatları konusunda tedirgin olduğunu ve Adalet Bakanlığı'ndan açıklama beklediğini belirtti.
Cezaevindeki yemeklerinde kötü olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, cezaevi yönetiminin mahkumlar üzerinde büyük baskı kurduğunu ve en ufak bir tartışmada büyük kavgaların yaşandığını belirtti.
Çavuşoğlu, yaşanan hareketliliğin bu nedenlerden dolayı çıkan bir isyan girişimi olabileceğine dikkat çekti.
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