Bursa'da otomobil site duvarına çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil site duvarına çarptı. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından çıkartılarak, hastanede tedavi altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 07:05
Bursa'da otomobil site duvarına çarptı: 2 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza saat 23.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan Emre Kahya (19) yönetimindeki 16 R 0688 plakalı otomobil, virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Yol kenarındaki kaldırıma çarpıp savrulan otomobil, sitenin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucu hurdaya dönen araçta sürücü ve yanındaki arkadaşı Nurettin Sobot (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araçta sıkışan 2 genç, itfaiye ekiplerince çıkartılarak, sağlık ekibine teslim edildi. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Emre Kahya’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Bursa otomobil İnegöl

İlgili Haberler

Ziya Özalp, 'Otomobil sektöründe 2035’e kadar büyük bir değişim olacak'

Ziya Özalp, 'Otomobil sektöründe 2035’e kadar büyük bir değişim olacak'
Köpek tepki verdi, otomobilin tamponundan 11,7 kilo esrar çıktı

Köpek tepki verdi, otomobilin tamponundan 11,7 kilo esrar çıktı
İkinci el otomobilde fiyat artışı durmak bilmiyor

İkinci el otomobilde fiyat artışı durmak bilmiyor

En Çok Okunan Haberler