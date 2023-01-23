Ziya Özalp, 'Otomobil sektöründe 2035’e kadar büyük bir değişim olacak'

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 07:28

Otomotivdeki dönüşümle birlikte bazı parçalarda elektrikli araçların bu dönüşümde olmasıyla beraber azalma olacakken bazı parçalarda da artışın söz konusu olduğunu belirten Özalp, elektrikli araçların üretim maliyetinin mevcut konvansiyonel araçlara göre iki katı civarında bulunduğunu, bu nedenle pazarın 2035’e kadar büyük bir değişim içerisinde olmadığını söyledi.

Türkiye’de geçen yıl 7 binin biraz üzerinde araç satıldığını anımsatan Özalp, bunun hâlâ istenilen seviyede olmadığını ifade etti.

Ziya Özalp, sektördeki sorunlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak üç sorunun ağırlıklı olarak ön plana çıktığını vurguladı. Özalp, “Bunun başında, tedarik problemleri geliyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik ve kargo maliyetleri. Çip krizi büyük anlamda kısmi olarak çözüldü ama tam anlamıyla çözülemedi. Çünkü sadece üretimin olmamasıyla değil, günden güne araçlardaki çip sayısı, yedek parçadaki çip sayısı da artıyor. Bunun için ihtiyaç hep artan grafikte devam ederken geriden gelen talebi karşılayabilmek amacıyla bütün krizi bir anda çözebilmek mümkün değil” şeklinde konuştu.

ÖN SİPARİŞLER DİJİTAL PLATFORM ÜZERİNDEN

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, dijital platformu Trumore’un ilk temas noktası olan mobil uygulamasını App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıcıların hizmetine sundu. İlk etapta sadece Türkiye’de kullanıma açık olacak platform üzerinden Togg akıllı cihazı için ön sipariş vermek de mümkün olacak. Platformu kullanmak için sadece uygulamayı indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor. Uygulama içindeki tasarruf hesaplayıcıyla yol ücreti hesaplama, elektrik tüketimi hesaplama, karbon salımı hesaplama gibi servislerden yararlanmak mümkün oluyor. Dünyanın önde gelen Türk dijital sanatçılarıyla çalışan Togg’un bu uygulamasıyla kullanıcılar akıllı cihaz ekranında gördükleri dijital sanatları, isterlerse evlerindeki TV’lere ya da dijital ekranlarına yansıtabiliyor.

Siparişleri şubat ayında açıyoruz.

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, mobilite ekosistemini Trumore dijital platformuyla genişletip yaygınlaştırdıklarını belirterek “Uygulamamızla kullanıcılara kesintisiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Hedefimize giden yolda şubat ayında da ön siparişleri açıp, ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz” dedi.

ELEKTRİKLİ SUV’UN ÖNCÜSÜ MENZİL ARTIRDI

Ekim ve kasım aylarında Almanya’da B-SUV segmentinde en çok satan batarya elektrikli araç olan Opel Mokka-e, yoluna ‘’Opel Mokka Elektrik’’ adıyla devam ediyor. “2021 Altın Direksiyon Ödüllü’’ model, 2023’te daha büyük bir batarya ve daha fazla güç ile yollara çıkacak. Bu sayede değişen ismi ve uzayan menzili ile Mokka Elektrik artık daha güçlü, verimli ve çekici hale geldi. Avrupa’nın en çok tercih edilen batarya elektrikli modellerinden biri olan Opel Mokka Elektrik, yeni 54 kWsa batarya ile WLTP normuna göre 327 kilometre yerine emisyonsuz 403 kilometreye kadar yol katedebilecek. Bu geliştirmeyle modelin menzili yüzde 23 artarken enerji tüketimi 100 kilometrede 15.2 kWsa’ye (WLTP) düştü. Mokka Elektrik, sadece yüksek verimlilik seviyesi sunmakla kalmıyor aynı zamanda 115 kW/156 hp güç ve 260 Nm tork üreten elektromotoruyla üstün sürüş keyfi de sunuyor.

Daha fazla güce ve daha uzun menzile sahip Mokka Elektrik, Opel’in elektrikli hamlesini ve elektrikliye geçiş konusundaki istikrarını gözler önüne seren bir başka örnek olarak da dikkat çekiyor. Hafif ticari araç ürün gamının tamamı dahil olmak üzere güncel olarak 12 elektrikli Opel modeli satışa sunuluyor. Marka, 2024’e kadar her modelinin bir elektrikli versiyonunu piyasaya sunacak ve 2028 yılına kadar Opel, Avrupa’da tamamen elektrikli bir marka haline gelecek.