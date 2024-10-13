Bursa'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Yayınlanma: 13.10.2024 - 06:53

Güncelleme: 13.10.2024 - 06:54

Feci kaza, saat 05.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi, Kültürpark Metro İstasyonu yanında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, O.S. idaresindeki 35 AE 0454 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı.

Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü O.S., yolcular E.A., E.D. ve T.B., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.