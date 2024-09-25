Bursa’da polise silah çeken boksör saatlerce direndi, özel harekat baskınıyla yakalandı

Bursa’da 26 suç kaydı bulunan eski bir boksör gece saatlerinde son ses müzik açıp mahalleyi ayağa kaldırdı. Şikayetçi olan komşular polisi aradı. Kapıya gelen polise silah çeken 44 yaşındaki şüpheli içeri girmek isteyen ekiplere bir türlü izin vermedi. Son çare olarak olay yerine gelen Özel Harekat Timleri kapıyı kırarak aldığı şüpheliyi ekiplere teslim ederken, basın mensuplarını gören saldırgan, “Allah’ın rahmeti üzerinize olsun” dedi.

Bursa’da polise silah çeken boksör saatlerce direndi, özel harekat baskınıyla yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 25.09.2024 - 09:21

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde gece saatlerinde son ses şarkı açarak mahalleyi ayağa kaldıran İsmet Kahraman kapıya gelen komşularını dinlemedi.

Müziği bir türlü susturamayan mahalleli polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine kapıya gelen polis, 5. katta oturan Kahraman’ın kendilerine silah çektiğini görünce hemen siper aldı.

Polisi kapıya yaklaştırmayan Kahraman, tüm uyarılara rağmen silahını bir türlü bırakmadı İçeri giremeyen ekipler, Özel Harekat Ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri koçbaşıyla kırdıkları kapıdan içeri girerek saldırganı gözaltına aldı.

Gözaltıan alınan ve işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen şüpheli basın mensuplarını görünce “Allah’ın rahmeti üzerinize olsun” dedi. 


Etiketler: #boks #Boksör #özel harekat

İlgili Haberler

Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin annesi konuştu: 'Niye düne kadar elini kolunu salladı?'

Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin annesi konuştu: 'Niye düne kadar elini kolunu salladı?'
Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti hakkında yeni iddia: 'Piton 82' üyesi miydi?

Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti hakkında yeni iddia: 'Piton 82' üyesi miydi?
Cenazede yürek yakan anlar: Eşi, şehit polis Şeyda Yılmaz'ı tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı

Cenazede yürek yakan anlar: Eşi, şehit polis Şeyda Yılmaz'ı tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler