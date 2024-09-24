Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti hakkında yeni iddia: 'Piton 82' üyesi miydi?

Yayınlanma: 24.09.2024 - 12:00

Güncelleme: 24.09.2024 - 12:00

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, daha önce "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve firar eden zanlıyı yakalamak için harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonrasında Y.E.Ç. isimli zanlı Ihlamurkuyu Mahallesinde ekiplerce yakalandı.

Şüpheli ile polis ekipleri arasında arbede yaşanırken, polis memurlarının silahını ele geçiren zanlı, polisle çatışmaya girdi.

ŞEYDA YILMAZ ŞEHİT OLDU

Şüphelinin açtığı ateş sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz, başından vurularak ağır yaralandı.

Olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan Yılmaz acil olarak ameliyata alınırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin Sivas kent merkezi Huzur Mahallesinde bulunan baba ocağı Türk Bayraklarıyla donatıldı. Şehit Yılmaz'ın yaklaşık 1 yıl önce göreve başladığı ve bir yıllık evli olduğu öğrenildi.

“ÜST GRUPLARIN TAŞERON İŞLERİNİ GÖRÜYORLAR”

26 suç dosyası olduğu belirlenen 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'ye dair bilgileri aktaran gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'deki yayında Geçti'nin suç geçmişini anlattı.

Adliyeye çöp poşeti içinde ve hayvan aracıyla nakledilen Yunus Emre Geçti ile Sinan Ateş cinayeti sanığı Eray Özyağcı'nın benzer profiller olduğunu belirten Saymaz, şu iddialarda bulundu:

"12-13 yaşında kapkaçla gaspa girmiş. Beşin üzerinde kapkaç dosyası var. Hep aynı gruplar kapkaç suçlarına karışmış. Tabii bunun bir de yan suçları var. Alıkoyma yaralama gibi. Yeni nesil bir suç ağı ile karşı karşıyayız. İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana'nın kenar mahallelerinde uyuşturucu, kapkaç, haraç etrafında yetişmiş gruplar. Bu kişinin grubunun adının 'Piton 82' olduğu iddia ediliyor. Belli ki bu yeni bir grup. Zamanla bir üst klana katılacak. Şimdilik bunlar üst grupların taşeron işlerini görüyorlar.”

'ROL MODELLERİ BARIŞ BOYUN'

Gençlerden oluşan çetelerin en gelişkin örneğinin Daltonlar çetesi olduğunu söyleyen Saymaz şu ifadeleri kullandı:

"Daltonlar grubu, haraç uyuşturucu işleri ile meşgulken Türkiye çapında iş yapmaya başladılar. Sonra da Skaljari ve Kavac gibi çetelerin taşeronu oldular. Bu örgütlerin en gelişkin modeli Daltonlar. Bunlar Türkiye'nin suç dünyasına motosikletli saldırıyı getirdiler. Bunların temel ekonomisi de uyuşturucuya dayanıyor. Bu grupların tamamının rol modeli Barış Boyun'du. 2014'ten bugüne giderek büyüdüler. Onları takip eden gruplar var. Gazi Mahallesi ve çevresinde ortaya çıkan Siirtli Naci gibi gruplar var. Bunlardan en gelişkini İstanbul'da Barış Boyun'du İzmir de ise belden aşağısı tutmayan Binali Camgöz'dü. Barış Boyun iddianamesinde böyle gençlerle ilgili ‘Kamikaze Dronu’ ifadesi kullanılıyor."