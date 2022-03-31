Bursa’da polisin yakaladığı magandalardan pişkin ifade: 'Gençlerin hevesine karışmayın'
Bursa’nın İnegöl ilçesinde rastgele etrafa ateş açan şüpheliler yakalandı. Polis 3 şüpheliden 2’sini yakaladı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, "Gençlerin hevesine karışmayın’’ dedi.
Olay, İnegöl ilçesi Yunusemre Mahallesinde meydana geldi. 3 şüpheli ellerindeki tabancalarla etrafa rastgele ateş açtı. Şüphelilerin rahat tavırlar içinde etrafa ateş açmaları bir vatandaşın da cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri görüntüler üzerine, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu şüpheliler Can K.(21) ve S. E.(16) suç aletleriyle birlikte gözaltına alındı.
Sorgulamanın ardından 2 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Can K., neden ateş ettiniz? sorusuna "Gençlerin heveslerine karışmayın" şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.
Video Haberler
- Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı
- 'Scooter'lar sinir krizi geçirtti
- FETÖ operasyonunda şaşkına çeviren an
- Pandemide 42 diş hekimi hayatını kaybetti
- Ankara'da vatandaş da esnaf da dertli
- Arabanın motoruna yuva yapan kediler serviste çıkarıldı
- Bir parti daha kuruluyor
- İYİ Parti'de bundan sonra ne olacak?
- 'Pencereleri ve kapıları sıkı sıkı kapatın'
- Uzmanlardan 'Çöl tozu' uyarısı
En Çok Okunan Haberler
- Yıldız oyuncudan Trabzonspor'a müjde!
- Descartes'in hangi kitapları okunmalı? İşte ayrıntılar..
- FETÖ operasyonunda şaşkına çeviren an
- TMO’dan 18 bin tonluk ayçiçeği yağı ithalatı
- Ukrayna'da yakıt depoları vuruldu
- Konya'da otomobilin çarptığı 3 kişi yaraladı
- Trabzon’da heyelan; 2 katlı bina tahliye edildi
- Paşalimanı Koyu'na Halis Temel'in heykeli dikilsin
- Savcı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adliyesi’nde anıldı
- Borsa yükselişe geçti