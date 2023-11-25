Bursa'da sağanak sonrası çift gökkuşağı
Bursa’nın Gemlik ilçesinde etkili lodos ve sağanak yağışın ardından akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan çift gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.
Kentte, iki gün etkili olan sağanak yağış ve sabah saatlerinde başlayan, saatteki hızı 65 kilometreye ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli lodosun ardından akşam saatlerinde sağanak yağış şehir merkezi ve çevre ilçelerde etkisini gösterdi.
Gemlik ilçesinde yağışın ardından çift gökkuşağı ortaya çıktı. Oluşan çift gökkuşağı, Gemlik’in birçok noktasından gözlemlenirken özellikle sahil bölgesinde kartpostallık görüntüler oluştu.
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