Bursa'da sahte içki operasyonu: Soruşturmada yeni gelişme!

Bursa'da düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı. Zanlılardan biri adli kontrol şartıyla, diğeri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bursa'da sahte içki operasyonu: Soruşturmada yeni gelişme!
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AA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 14:58

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler; 4 bin 735 litre etil alkol, 350 sahte bandrol, 8 gümrük kaçağı içki, pompalı tüfek, 17 kartuş ve çeşitli sayıda kaçak içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. Zanlılardan biri adli kontrol şartıyla, diğeri ise savcılık ifadesinin ardından salıverildi.


Etiketler: #Bursa #kaçak içki #Operasyon #sahte bandrol

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