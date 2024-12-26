Bursa'da sahte içki operasyonu: Soruşturmada yeni gelişme!
Bursa'da düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı. Zanlılardan biri adli kontrol şartıyla, diğeri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler; 4 bin 735 litre etil alkol, 350 sahte bandrol, 8 gümrük kaçağı içki, pompalı tüfek, 17 kartuş ve çeşitli sayıda kaçak içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. Zanlılardan biri adli kontrol şartıyla, diğeri ise savcılık ifadesinin ardından salıverildi.
Etiketler: #Bursa #kaçak içki #Operasyon #sahte bandrol
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