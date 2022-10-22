Bursa'da sanayi sitesinde korkutan yangın
Bursa'daki sanayi sitesinde bir dükkanda çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Karacabey ilçesinde bulunan küçük sanayi sitesinde direksiyon tamir atölyesinde kıvılcımlar yangına sebep oldu. İşyeri çalışanlarının öğle yemeği molasında olması sebebiyle dükkandan çıkan dumanları fark eden komşuları durumu işyeri sahibi ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine kısa sürede gelen Karacabey itfaiye ekipleri alevleri diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alırken, kullanılamaz hale gelen işyerinde yaklaşık olarak 400 bin TL civarında zarar olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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