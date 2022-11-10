Bursa'da satışı yasak mısır yılanı ve tropikal papağan bulundu
Bursa'da, polis ekiplerince eve yapılan baskında, Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen ve satışı yasak olan mısır yılanı ile tropikal papağan ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, C.K.'nin, Türkiye'ye kaçak getirilen ve satışı yasak hayvan türlerine evinde baktığı ihbarını aldı.
Teknik ve fiziki takip sonrası C.K.'nin evine baskın yapıldı. Evde yapılan aramada, mısır yılanı ile tropikal papağan ele geçirildi.
Hayvanlar, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, C.K. hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
- Arkeoloji kazısında 'tılsımlı amulet' bulundu
- Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yandaşlık yapacağım derken...
- Erdoğan’ın İsveç Başbakanı ile seçim diyaloğuna tepki
- Rozetini Kılıçdaroğlu taktı: Düğünden CHP'ye!
- Bari bugün yapmasaydınız!
- 'Başın derde girecek' demişler...
- 'Böyle yetenek yüzyılda bir gelir'
- AYM'den Öğretmenlik Kanunu kararı
- Çekilme talimatı verdiler
- Hüseyin Baş’tan manidar mesaj
- Polisler yaklaşık 60 milyar lira değerinde Bitcoin buldu