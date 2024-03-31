Bursa'da seçimi kim kazandı? Bursa Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Bursa yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Bursa'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Bursa yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:12
Bursa'da seçimi kim kazandı? Bursa Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Bursa yerel seçim sonuçları....
Abone Ol google-news

Bursalılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Bursa'da seçimi hangi aday kazandı? 

BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP Alinur Aktaş

CHP  Mustafa Bozbey

DEM Parti  İhsan Seylan-Bilmez Erbağ 

İYİ PARTİ Yüksel Selçuk Türkoğlu

YRP Sedat Yalçın

VATAN Mustafa Enver Yılmaz

DP Nazif Kara

BTP  Hasan Aydın

TKP Ayhan Keser

HAK-PAR İlhan Çetin

DSP Mahmut Bayram

DEVA Zeki Kahraman

ZAFER Bayram Kazancı

MİLLET Abdurrahman Önder

Memleket Ruşen Sever

SAADET İkram Akkaya

EMEP Selma Gürkan

TKH Mehmet Emin Türkmen

YTP Sedat Muğurtay

ADP Zafer Sicimoğlu

OCAK Serkan Kalkan

ABP Atilla Subaşı

BĞMSZ Metin Yıldırım

BĞMSZ Nasır Yıldız

BĞMSZ Erol Çevik

BĞMSZ Cem Yıldız

BĞMSZ Osman Tohumcu

BURSA'DA  SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Bursa 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


31 Mart 2024 haberleri yerel seçim haberleri Bursa haberleri yerel seçimler haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'nun seçim otobüsünden AKP'li yurttaşa akaryakıt yanıtı

İmamoğlu'nun seçim otobüsünden AKP'li yurttaşa akaryakıt yanıtı
Serenay Sarıkaya, Adana Demirspor formasıyla sandık başına gitti!

Serenay Sarıkaya, Adana Demirspor formasıyla sandık başına gitti!
Erdoğan Murat Kurum’un nerede olduğunu unuttu: ‘Efendim onlar Sancaktepe’de’

Erdoğan Murat Kurum’un nerede olduğunu unuttu: ‘Efendim onlar Sancaktepe’de’
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Koç burcu yorumu
Atatürk Havalimanı’na bitişik konut ve ticaret alanları için mahkeme kararını verdi: İmar planı durduruldu

Atatürk Havalimanı’na bitişik konut ve ticaret alanları için mahkeme kararını verdi: İmar planı durduruldu
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
Nüfus müdürlükleri seçim günü açık mı? 31 Mart yerel seçimlerinde hangi nüfus müdürlükleri açık?

Nüfus müdürlükleri seçim günü açık mı? 31 Mart yerel seçimlerinde hangi nüfus müdürlükleri açık?
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi İkizler burcu yorumu