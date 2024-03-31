Bursa'da seçimi kim kazandı? Bursa Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Bursa yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:12

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:12

Bursalılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Bursa'da seçimi hangi aday kazandı?

BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP Alinur Aktaş

CHP Mustafa Bozbey

DEM Parti İhsan Seylan-Bilmez Erbağ

İYİ PARTİ Yüksel Selçuk Türkoğlu

YRP Sedat Yalçın

VATAN Mustafa Enver Yılmaz

DP Nazif Kara

BTP Hasan Aydın

TKP Ayhan Keser

HAK-PAR İlhan Çetin

DSP Mahmut Bayram

DEVA Zeki Kahraman

ZAFER Bayram Kazancı

MİLLET Abdurrahman Önder

Memleket Ruşen Sever

SAADET İkram Akkaya

EMEP Selma Gürkan

TKH Mehmet Emin Türkmen

YTP Sedat Muğurtay

ADP Zafer Sicimoğlu

OCAK Serkan Kalkan

ABP Atilla Subaşı

BĞMSZ Metin Yıldırım

BĞMSZ Nasır Yıldız

BĞMSZ Erol Çevik

BĞMSZ Cem Yıldız

BĞMSZ Osman Tohumcu

BURSA'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Bursa 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.