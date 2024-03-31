Bursa'da seçimi kim kazandı? Bursa Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Bursa yerel seçim sonuçları....
31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Bursa'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Bursa yerel seçim sonuçları....
Bursalılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Bursa'da seçimi hangi aday kazandı?
BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKP Alinur Aktaş
CHP Mustafa Bozbey
DEM Parti İhsan Seylan-Bilmez Erbağ
İYİ PARTİ Yüksel Selçuk Türkoğlu
YRP Sedat Yalçın
VATAN Mustafa Enver Yılmaz
DP Nazif Kara
BTP Hasan Aydın
TKP Ayhan Keser
HAK-PAR İlhan Çetin
DSP Mahmut Bayram
DEVA Zeki Kahraman
ZAFER Bayram Kazancı
MİLLET Abdurrahman Önder
Memleket Ruşen Sever
SAADET İkram Akkaya
EMEP Selma Gürkan
TKH Mehmet Emin Türkmen
YTP Sedat Muğurtay
ADP Zafer Sicimoğlu
OCAK Serkan Kalkan
ABP Atilla Subaşı
BĞMSZ Metin Yıldırım
BĞMSZ Nasır Yıldız
BĞMSZ Erol Çevik
BĞMSZ Cem Yıldız
BĞMSZ Osman Tohumcu
BURSA'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?
Bursa 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzündeki morluklar dikkat çekti...
- Oy verme işlemi sırasında kan aktı!
- CHP Meclis üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti!
- DEM Parti İBB adayı Beştaş oy kullanmayacağını açıkladı
- 'Blok oy'a itiraz eden avukat darbedildi
- “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”
- Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı
- YSK Başkanı Yener'den 'yayın yasağı' açıklaması
- Seçim yasakları saat kaçta bitecek?
- İmamoğlu'ndan 'sandık güvenliği' vurgusu