Bursa'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı
Bursa'da, seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsünde çıkan yangın korkuya neden oldu. 41 yolcu tahliye edilirken, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs demir yığınına döndü.
İzmir- İstanbul seferi yapan Köksal A. (52) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, saat 11.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Bursa Çevre Yolu Büyükbalıklı Mahallesi mevkiine geldiğinde alev aldı. Köksal A., otobüsü emniyet şeridine çekip, yolcuları tahliye etti.
Tüm otobüsü saran alevler, yol kenarındaki otları da tutuşturdu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü. Hurda yığınına dönen otobüs, çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Yolcular ise firmanın gönderdiği bir başka otobüs ile Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne nakledildi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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