Bursa'da silahla oynarken kendini yaraladı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir apartta meydana gelen olayda silahla oynayan şahıs kendini vurdu.

İHA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 13:45
Bursa'da silahla oynarken kendini yaraladı!
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Olay, gece 05.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde faaliyet gösteren apartta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Raif K. (37) kaldığı odada tabancasıyla oynamaya başladı. O sırada silah patladı.

Silahtan çıkan mermi Raif K.’nin sol bacağına isabet etti. Yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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