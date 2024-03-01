Bursa'da silahla oynarken kendini yaraladı!

Yayınlanma: 01.03.2024 - 13:45

Güncelleme: 01.03.2024 - 13:45

Olay, gece 05.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde faaliyet gösteren apartta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Raif K. (37) kaldığı odada tabancasıyla oynamaya başladı. O sırada silah patladı.

Silahtan çıkan mermi Raif K.’nin sol bacağına isabet etti. Yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.