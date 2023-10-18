Bursa'da sır ölüm... 45 gündür kayıptı: 2 çocuk annesi kadın zeytinlikte ölü bulundu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 45 gündür kayıp olan evli, 2 çocuk annesi Nevrigül Alan (22), zeytinlikte ölü bulundu.
İznik ilçesinde evli, 2 çocuk annesi Nevrigül Alan, yaklaşık 2 ay önce evinden ayrılarak Gemlik'teki babasının evine gitti. 3 Eylül tarihinde çocuklarını almak için babasının evinden çıkan Alan, geri dönmedi.
Bunun üzerine Nevrigül Alan'ın yakınları durumu polise bildirdi. Ekipler, Alan'ı bulmak için çalışma başlattı.
CESEDİ ZEYTİNLİKTE BULUNDU
Ekipler 45 gündür arama çalışmalarına devam ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Umurbey Mahallesi'ndeki bir zeytinlikte ceset olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, cesedin Nevrigül Alan'a olduğunu belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Nevrigül Alan'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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