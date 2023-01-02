Bursa'da sis kazası: 1 ölü, 1 yaralı

02 Ocak 2023 Pazartesi, 11:26

Bursa'daki kaza sabah saatlerinde Mudanya ilçesi Küçükyenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, yoğun sis sebebeiyle kontrolden çıkan Enver Şahin idaresindeki otomobil aydınlatma direğine çarptı. Çarpma sonucu araç içerisinde bulunan (35) Enver ve (32) Yeter Şahin araç içerisinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan sürücü Enver Şahin'in hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, Yeter Şahin'i ağır yaralı olarak çıkarttı.

Yeter Şahin sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulasla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden Enver Şahin'in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Şehir Hastanesi Morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla iligli tahkikat başlattı.

